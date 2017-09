vor 1 Stunde Karlsruhe Für die 2. Rheinbrücke: Demo lässt 1.000 bunte Ballons steigen

Wer am Sonntag, 17. September, die Rheinbrücke überqueren will, muss sich auf Behinderungen einstellen. Der Grund: Das Aktionsbündnis Zweite Rheinbrücke kündigt für den Abend ab 17.30 eine Kundgebung mit anschließendem Demonstrationszug an.