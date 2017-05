Vor einer Woche hatte ein entgleister Güterzug im Bahnhof Wörth für große Probleme im ÖPNV gesorgt. Mehrere Tage lang mussten sich Pendler auf Störungen und Umleitungen einstellen. Der Fahgastverband Pro Bahn bezeichnet dies als unverhältnismäßig - und fordert Konsequenzen.

Für den Regionalverband Mittlerer Oberrhein des Fahrgastverbands steht fest, dass im Zulauf zur Eisenbahnbrücke die Gleiskapazitäten zu knapp bemessen sind. "Es kann doch nicht sein, dass durch eine einfache Entgleisung der Bahnbetrieb fast eine ganze Woche lang gestört ist", werden Mitglieder in einer Pressemitteilung zitiert.

Pro Bahn fordert die DB-Netz AG in der Mitteilung auf, "die in den vergangen Jahren aus Rationalisierungsgründen durchgeführten Gleisrückbauten wieder rückgängig zu machen". Der Fahrgastverband hofft nach eigener Aussage, dass sich alle Unternehmen, die die Rheinbrücke nutzen, also die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), der Zweckverband Schienennahverkehr Südpfalz und die DB Cargo für diese Kapazitätserweiterungen einsetzen.

Eine weitere Konsequenz wäre für den Fahrgastverband eine zweite Rheinbrücke für die Bahn, so Landesvorstandsmitglied Ullrich Müller: "Zwischen Kehl und Straßburg gibt es mittlerweile je eine Brücke für die Eisenbahn, für die Straßenbahn, für den Kfz-Verkehr und eine für den Fußgängerverkehr. Über die Kehler Eisenbahnbrücke fahren werktäglich 30 Reisezugpaare, über die Wörther Rheinbrücke sind es werktäglich 40 Regionalbahnen und 55 Stadtbahnen, also rund dreimal so viele wie zwischen Straßburg und Kehl. Statt noch einer Straßenbrücke wäre eine umweltfreundliche Kapazitätsausweitung der Schieneninfrastruktur angesagt."