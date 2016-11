Fünf Jahre ist es her, seit die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz das Planfeststellungsverfahren für die zweite Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth eingeleitet haben. Doch noch immer regt sich Unmut in der Fächerstadt: Viele Karlsruher Stadträte und auch die Stadtverwaltung sehen wichtige Fragen noch nicht beantwortet.

Diese konnten auch nicht von einer Studie Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Pfälzer Seite nicht beantwortet werden. Die Kritik: Die Zahlen stammen von 2010 - und müssten daher aktualisiert werden, forderten die SPD-, FDP-, Grünen- und Kult-Gemeinderatsfraktion sowie die Linken-Stadträte in einem gemeinsamen Antrag. Diese Forderung fand im Karlsruher Gemeinderat eine Mehrheit. Zudem sprach sich die Mehrheit des Karlsruher Gemeinderats für eine zeitnahe Anbindung des rheinquerenden Verkehrs an die B36 aus.

Beides liegt am Ende aber nicht in der Zuständigkeit der Stadt. Sowohl der Bau der zweiten Rheinbrücke als auch der Bau einer Straßenanbindung zur B36 liege in der Straßenbaulast des Bundes, so die Stadt. "Ob und wann ein Planfeststellungsverfahren für die Anbindung an die B36 durchgeführt wird, entscheiden Bund und das Land Baden-Württemberg."

Das sagen die Karlsruher Stadträte zum Thema Rheinbrücke

Tilman Pfannkuch (CDU): "Es braucht eine Anbindung an die Südtangente und der B36. Denken wir doch mal an die täglichen Stauopfer, die vielen Bürgerinitiativen etc., es braucht eine Planfeststellung im Sommer 2017."

Michael Zeh (SPD): "Die Rheinland-Pfälzer haben erkannt, dass die Pläne mangelhaft waren. Wir unterstützen die Stadtverwaltung. Die Brücke ist prinzipiell machbar. Aber eine Brücke ohne einen B36-Anschlusses wird es mit der SPD nicht geben!"

Johannes Honné (Grüne): "Es ist nicht abzusehen, dass in Zukunft mehr Verkehr über die Brücke fließen wird. Und egal was wir hier bauen, es wird die Südtangente nicht entlasten, es wird dadurch keine geringere Lärmbelästigung für die Bürger geben."

Eberhard Fischer (Kult): "In 20 bis 40 Jahren muss die aktuelle Brücke ersetzt werden. Es ist jetzt ein guter Zeitpunkt eine Ersatzbrücke zu beginnen."

Thomas Hock (FDP): "Die zweite Rheinbrücke wird so sicher kommen wie das Amen in der Kirche. Wenn die zweite Rheinbrücke kommt, dann darf der erste Bagger erst beginnen wenn zeitglich die Anbindung an die B36 stattfindet."

Nikolaos Fostiropoulos (Die Linke): "Alle wissen, dass eine zweite Rheinbrücke den Stau nicht aufheben wird, weil der Stau woanders entsteht."

Paul Schmidt (AfD): "Wir brauchen dazu keine zweite Brücke, sondern nur die Anbindung an die B36 am Ölkreuz. Wir müssen die Lösung jetzt anpacken und danach kann über eine zweite Rheinbrücke geredet werden."

Friedemann Kalmbach (GfK): "Wir müssen beide Probleme lösen – zusammen und gleichzeitig."

Stefan Schmitt (parteilos): "Die Reduzierung von drei auf zwei Fahrstreifen ist das Problem – den Stau wird es so auch mit einer zweiten Rheinbrücke geben."

Das sind die Mehrheitsverhältnisse im aktuellen Gemeinderat:

