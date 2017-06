Wunsch-Preis-Tage in Karlsruhe: Zoo-Besucher bestimmen ihren Eintritt

Erst im Juni passte der Karlsruher Zoo seine Eintrittspreise an - sehr zum Ärger mancher Besucher. Kurz vor Weihnachten will die Stadt Zoo-Fans nun ein Geschenk machen. Eine ganze Woche lang dürfen die Besucher ihren Eintritt selbst festlegen.

Wie die Stadt in einer Pressemeldung informiert, finden die "Wunsch-Preis-Tage" im Karlsruher Zoo von Montag, 12. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, statt. Die Idee: An diesem Tagen zahlen die Besucher selbst, welchen Eintrittspreis sie bezahlen wollen - und zwar egal, ob sie allein, als Paar oder in Gruppe kommen.

Dazu werden nach Aussage der Stadt an den Eingängen in diesem Zeitraum Wunsch-Preis-Formulare ausgegeben. Diese können dann ausgefüllt an den Zugangskassen abgegeben werden. Bezahlt wird dort dann der eingetragene Preis.

"Im Sommer haben wir sehr viele Gäste, im Winter sind es weniger. Da wollen wir mit unseren Wunsch-Preis-Tagen eine besondere Attraktion bieten", so Zoodirektor Dr. Mattthias Reinschmidt. Die Wunsch-Preis-Tage gelten für den Kauf von Tageskarten jeder Art. Ausgenommen von der Aktion sind Gutscheine und Jahreskarten.

Der Zoologische Stadtgarten hat aktuell von 9 bis 16 Uhr geöffnet (Kasse Süd am Hauptbahnhof), über die Kasse Nord (Kongresszentrum) ist er von 10 bis 16 Uhr erreichbar. Der Aufenthalt in der Anlage ist bis Einbruch der Dunkelheit möglich.