Es ist noch ziemlich klein und bringt noch keine zehn Kilogramm auf die Waage: Wie die Stadt Karlsruhe berichtet, gab es Nachwuchs im Tierpark Oberwald. Dort wurde bei den Wisenten ein Jungtier geboren.

"Es wird sehr schnell zunehmen und an Größe gewinnen", erklärt Revierleiter Robert Ruder. Für die Wiesentkuh Xarbara ist es der erste Nachwuchs. "Sie stellt sich aber gut an und verteidigt ihr Kleines, was ein gutes Zeichen ist", so Ruder weiter.

Xarbara wurde 2011 selbst im Tierpark Oberwald geboren. Vater ist der Bulle Pfarrer, der 2012 im Tierpark Pforzheim auf die Welt kam. Das Geschlecht des Wiesentbabys konnte bisher noch nicht bestimmt werden. Die Mutter lebt mit dem Neugeborenen derzeit noch abgetrennt vom Rest der Gruppe. "Wir wollen die beiden Tiere aber relativ bald wieder zu den anderen lassen", erläutert Ruder.

Dann kann das Wiesentkalb auch von den Besuchern bestaunt werden. Aktuell ist das nicht möglich, da der Weg zu den Wisenten wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Das Gehege ist deshalb nur von vorne einsehbar, wo die restliche Herde der Wiesente steht.

Doch nicht nur im Wiesent-Gehege gab es nach Aussage der Stadt Nachwuchs. Auch bei den Gämsen des Tierparks Oberwald gab es in den vergangenen Tagen und Wochen Babys. Drei kleine Gämsen wurden geboren und entwickeln sich laut Tierparkleitung prächtig. " Die Jungtiere sind sehr aktiv, schon flink am Klettern auf den Felsen im Gehege und meistens auch gut dabei zu beobachten", heißt es abschließend in einer Pressemitteilung.