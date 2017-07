Der Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe hat ein Jubiläum zu feiern. Vor 50 Jahren fand die Bundesgartenschau (BUGA) in Karlsruhe statt. Dieses Jubiläum soll am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, mit einem abwechslungsreichen Programm auf dem Zoogelände gefeiert werden.

Ein besonderes Erlebnis soll für die Besucher der Karlsruher Nacht-Zoo werden, der seine Premiere feiern und an beiden Tagen seine Pforten öffnen wird. Die besondere Stimmung eines Zoobesuchs am Abend verbunden mit zusätzlichen Informationen durch Tierpfleger, sowie stimmungsvolle Live-Musik und kulinarische Zusatzangebote, sollen den Besuch laut Zoodirektor Matthias Reinschmidt zu einem besonderen Erlebnis machen.

Der Eintritt ist ab 17 Uhr zum Abendtarif möglich. An beiden Tagen werden jeweils um 19.45 Uhr ab dem Elefanten-Außengehege zwei Führungen zum Thema "Tiere in der Nacht" angeboten. Die Tierpfleger aus dem Elefantenhaus informieren zwischen 18.30 und 21.30 Uhr auf der Außenanlage der Elefanten über die Dickhäuter. Auch im Exotenhaus sollen es über den Abend hinweg interessante Infos direkt von den Tierpflegern geben. Alle Tierhäuser haben an beiden Tagen bis 22 Uhr geöffnet.

Eine besondere Gesprächsrunde versprechen die Veranstalter in ihrer Pressemitteilung am Samstag auf der Seebühne. Robert Mürb, Hans Gass und Helmut Kern wollen in den Gesprächen die Bundesgartenschau von vor 50 Jahren wieder lebendig werden lassen. Anschließend soll es um 18 Uhr eine kostenlose Sonderführung mit Helmut Kern vom Gartenbauamt geben. Dabei soll Wissenswertes und Interessantes zum Wandel des Stadtgartens vor und nach der Bundesgartenschau 1967 geben. Treffpunkt ist am Eingang Nord.