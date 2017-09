Am kommenden Sonntag, 10. September, findet der erste Artenschutztag im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe statt. Besucher haben dort von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, sich an zahlreichen Ständen zu informieren und Fragen zu stellen.

Der Zoologischen Stadtgarten in Karlsruhe steht am kommenden Sonntag, 10. September, einen ganzen Tag lang im Zeichen des Artenschutzes. "Für uns als Zoo ist es besonders wichtig, die Besucher für dieses Thema zu sensibilisieren. Der Artenschutz ist eines der zentralen Anliegen der Zoologischen Gärten", wird Clemens Becker, stellvertretender Zoodirektor und Kurator Artenschutz in einer Pressemitteilung der Stadt zititiert.

Insgesamt 15 Institutionen beteiligen sich am ersten Artenschutztag im Zoo Karlsruhe. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher an zahlreichen Ständen informieren. Der Zoo selbst wird laut Stadt dabei die Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe mit dem Thema Biodiversität in den Mittelpunkt rücken. Zudem soll gezeigt werden, wie sich der Karlsruher Zoo in Sachen Artenschutz engagiert. Weitere Themen am Thementag: nachhaltiges, umweltfreundliches Handeln zum Schutz der Biotope bedrohter Arten.

Unter den Teilnehmern, die sich am Artenschutztag mit einem Stand präsentieren, sind nach Angaben der Stadt zudem das städtische Netzwerk für Natur- und Umweltbildung Karlsruhe, aber auch langjährige Förderer wie die Zoofreunde Karlsruhe dabei. Auch international agierende Institutionen wie der Naturschutzbund Deutschland (NABU), die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP), der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) oder Sphenisco – Schutz des Humboldt-Pinguins werden erwartet.

Die Veranstaltung ist im Rahmen des üblichen Zooeintritts für die Besucher kostenfrei.