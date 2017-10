Schimpasen-Männchen Benny kam als Jungtier 1970 in den Karlsruher Zoo. Heute begeht der Stadtgarten den 50. Geburtstag des Primaten. Noch immer gibt es viele Lücken in Bennys Biographie. In die Fächerstadt kam er auf ungewöhnliche Art und Weise.

Ein grauer Bart und rosafarbene Pigmentflecken - an diesen Merkmalen lässt sich Benny schnell erkennen. Der männliche Schimpanse lebt bereits seit 47 Jahren im Zoologischen Stadtgarten der Stadt Karlsruhe. Hier wird sein 50. Geburtstag in dieser Woche gefeiert. Es handelt sich allerdings nur um ein geschätztes Alter, denn vieles an Bennys Geschichte ist bis heute nicht eindeutig geklärt.

Schimpansen in Pullovern und Kinderwagen

Die Geschichte des Schimpansen in der Fächerstadt beginnt im Jahre 1970. Bei seiner Ankunft hält der Zoo seit rund zwei Jahren erstmals nach Ende des Zweiten Weltkriegs wieder Menschenaffen. Zunächst lebt ein Trio in der Fächerstadt: Dschingo, Emma und Mizzi.

Der Umgang mit dem Affen-Trio war damals freilich ein anderer als heute. Fotos zeigen, wie die Schimpansen in menschliche Kleidung gesteckt und in Kinderwagen durch den Stadtgarten gefahren wurden. Die drei wurden dann auch das ein oder andere Mal bei öffentlichen Terminen präsentiert, wie etwa bei einer Scheckübergabe mit der Karnevalsgesellschaft.

All das ist heute nicht mehr denkbar- ebenso wenig wie die Herkunft der Primaten. Clemens Becker, der stellvertretende Leiter des Karlsruher Zoos, erinnert sich: "Es war damals nicht unüblich, dass Privatleute die Zoowelt mit Tieren versorgt haben." Ein Umdenken habe erst in den 70er Jahren eingesetzt. Heute würden die Tiere nicht mehr der Wildnis entnommen, sondern stammten aus Erhaltungszuchtprogrammen.

Mit dem Flugzeug von der Elfenbeinküste in die Fächerstadt

Auf diesem Weg kommt auch Benny 1970 in die Fächerstadt. Angekündigt hatte man ihn als neun Monate altes "Schimpansen-Baby". "Ausgehend von seinem Aussehen und seinem damaligen Habitus war Benny aber eher drei alt, als er zu uns kam", erklärt Becker. Daher schätzt der Zoo, dass Benny 1967 geboren wurde und inzwischen das 50. Lebensjahr erreicht hat. Zoologen rechneten damit, dass Schimpansen maximal 60 Jahre alt werden.

Ebenfalls nicht dokumentiert ist der genaue Geburtsort des Schimpansen-Oldies. Für einen Wildfang sei das nicht ungewöhnlich, erklärt Becker. Auch der Geburtsort von Schimpasen-Dame Sophie ist beispielsweise nicht dokumentiert. Bekannt ist nur, dass Benny am 31. August 1970 von der Elfenbeinküste nach Karlsruhe geholt wurde. Etwa ein Jahr zuvor war Mizzi an einer Lungentzündung gestorben, "Benjamin" sollte das Schimpasen-Trio wieder komplettieren.

In einem Medienberichten aus der Zeit wird berichtet, dass Benny per Luftfracht "ohne Vorwarnung" nach Karlsruhe kam. Ein Kollege aus München habe den damaligen Zoo-Direktor Karl Brinkmann auf Benny aufmerksam gemacht, schildert Becker. Nach Benny sollten noch weitere Schimpansen im Karlsruher Zoo kommen und gehen: Moni (1973), Dodo (1971) und Sophie (1978).

"Ein charaktervoller, liebenswürdiger Schimpanse"

Die Schimpansen-Männchen Dodo und Dschingo sollten den Zoo in den folgenden Jahren verlassen. Seither lebt Benny allein mit den Schimpansen-Damen im Zoologischen Stadtgarten. Nach 1970 stand der große Umzug in das neu gebaute Affenhaus an, in dem er auch heute noch mit Katche und Sophie lebt. Mit Nachwuchs wollte es in all den Jahren nicht klappen.

Becker und Benny kennen sich nun bereits seit 1985. Wenn der stellvertretende Zoo-Chef über Benny spricht, bezeichnet er ihn als Kamerad und Freund. Oft zeige Benny mit seinem Revierverhalten ganz klar, wer der Boss sei, so Becker. Und dennoch: "Ich halte ihn für einen charaktervollen und liebenswerten Schimpansen."

Zoo feiert 50. Geburtstag - Tierschützer üben Kritik

Am heutigen Donnerstag soll nun die große Geburtstagsfeier für den vermutlich 50 Jahre alten Benny im Zoologischen Stadtgarten steigen. Neben Becker wird auch Bürgermeister Michael Obert an der Feier teilnehmen.

Doch nicht alle sind von der Veranstaltung begeistert. Tierschützer des "Great Ape Projects" kritisieren auf Facebook die geplante Feier. Das "Great Ape Project" ist eine internationale Initiative, die mehr Schutz und Rechte für Menschenaffen einfordert. Sie werfen dem Karlsruher Zoo vor, Benny in einem "vollverfliesen Beton-Bunker" zu halten. Seinen 50 Geburtstag bezeichnen die Tierschützer als "Tag der Schande".

Der stellvertretende Zoo-Chef Becker kennt diese Kritik, obgleich er sie nicht teilt. Ein gefangenes Tier sei Benny nicht, so Becker im Gespräch mit ka-news, "das zeigt sein Verhalten." Der stellvertretende Zoo-Chef ist davon überzeugt, dass man Benny schade, wenn man ihn nach so langer Zeit aus seinem gewohnten Umfeld reiße.

Sie wollen mit dabei sein bei der Geburtstagsfeier für Benny? Ab 14.30 Uhr dürfen auch Besucher beim Affenhaus dabei zusehen, wie Benny "eine besonders leckere Geburtstagsüberraschung" erhält. ka-news ist vor Ort und wird berichten.