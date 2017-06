22.12.2016 07:00 Corina Bohner Karlsruhe Feuerhölle und Rüsselkampf: Shantis aufregende Jahre im Karlsruher Zoo

Shanti - übersetzt bedeutet ihr Name "Frieden". Diesen hat die 60-jährige Elefantendame in dieser Woche im Karlsruher Zoo gefunden. Die Schmerzen in den Gelenken waren zu groß, schweren Herzen entschlossen sich die Verantwortlichen zur Einschläferung der Elefanten-Seniorin. Doch zuvor verlebte die Elefantendame einige aufregende Jahre im Karlsruher Gehege.