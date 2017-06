Im Eisbärengehege des Karlsruher Zoo wird stark geturtelt: Seit rund einem Monat leben die beiden Eisbären Nika und Kap jetzt schon zusammen. Die beiden sollen für den lange ersehnten Nachwuchs im Eisbären-Gehege sorgen. Und wann kommt er denn nun, der" Karlsruher Mini-Knut"?

Im April hieß es: großer Eisbären-Tausch. Nach zehn gemeinsamen Jahren nahmen die Eisbären Larissa und Vitus Abschied von Nika und dem Zoologischen Stadtgarten. Der Grund: Der Karlsruher Zoo möchte nach mehr als 20 Jahren wieder in die Eisbär-Zucht einsteigen, doch Vitus und Larissa sind für eine Zucht nicht geeignet. Die beiden leben inzwischen in Neumünster, im Gegenzug wurde Eisbär-Männchen Kap der neue Partner von Nika.

Seit 25 Jahren keine kleinen Eisbären im Karlsruher Zoo

Das neue Eisbärenpaar soll für den lange ersehnten Nachwuchs sorgen. Über Jahrzehnte wurden Eisbären im Zoologischen Stadtgarten der Fächerstadt gezüchtet. Zusammen mit Rostock sei Karlsruhe der beste Standort in Sachen Eisbärenzucht gewesen, schildert Zoo-Chef Matthias Reinschmidt im Gespräch mit ka-news. 1967 lebten elf Bären im Zoologischen Stadtgarten der Fächerstadt. Damit hatte die Fächerstadt die damals größte Eisbärenhaltung in Europa. 25 Jungtiere zog der Karlsruher Zoo insgesamt groß.

Sollte es Nachwuchs beim neuen Eisbärenpaar geben, wäre das eine kleine Sensation. Die letzte Eisbären-Geburt im Karlsruher Zoo liegt bereits Jahre zurück: 1992 kamen zuletzt zwei kleine Eisbären zur Welt. Reinschmidt ist optimistisch, dass es nun wieder mit der Zucht klappen könnte. "Nika und Kap verstehen sich gut." Bereits bei Kaps Ankunft hätten beide Interesse aneinander gezeigt, inzwischen sehe man beide immer nur zusammen. "Wir sind daher sehr optimistisch", so der Zoo-Chef, "es läuft alles nach Plan."

Ein Bär so groß wie ein Meerschweinchen

Bis der Zoo seinen Besuchern kleine Eisbären präsentieren kann, wird es allerdings noch etwas dauern. Bei einer Blutuntersuchung habe sich gezeigt, dass Nika nicht schwanger sei. Reinschmidt rechnet nicht damit, dass sich das in diesem Jahr noch ändern könnte. Eisbären seien in der Zeit um Februar und März paarungsbereit - und dieses Zeitfenster ist bereits vorbei. "Wir lassen uns hier Zeit. In diesem Jahr erwarten wir aber keinen Nachwuchs", meint Reinschmidt.

Sollte es dann doch soweit sein, ist man im Karlsruher Zoo vorbereitet. Über eine Kamera wird Eisbärin Nika überwacht. Sollte sie Nachwuchs haben, könnten es die Pfleger auf den Videoaufnahmen sehen. Eine Schwangerschaft sei bei Eisbären nicht sichtbar, erklärt der Karlsruher Zoo-Chef. Bei der Geburt sind Eisbären gerade einmal etwa 30 Zentimeter groß - und damit in etwa so groß wie Meerschweinchen. "Sie sind bei der Geburt recht unterentwickelt", meint Reinschmidt.

Das macht auch die Aufzucht kleiner Eisbären so schwierig. Unter menschlicher Aufsicht ist die Sterberate nicht so hoch wie in der freien Wildbahn. Dennoch liegt sie bei bei rund 50 Prozent. Hinzu kommt, dass es für Nika der erste Nachwuchs wäre. Reinschmidt will aber nur im absoluten Notfall eingreifen. Sollte die Mutter das Junge verstoßen, sei man im Karlsruher Zoo vorbereitet. "Wir haben Mitarbeiter, die in der Vergangenheit bereits Eisbären großgezogen haben", versichert der Zoo-Chef.

Mehr zum Thema:

Neues Karlsruher Eisbärenpaar versteht sich gut

Herzlich willkommen, Kap: Eisbär kommt im Karlsruher Zoo an

Eisbären-Tausch: So bereitet sich der Karlsruher Zoo auf den Umzug vor

Abschied von Eisbären: Vitus und Larissa verlassen den Karlsruher Zoo