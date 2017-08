vor 5 Stunden Ramona Holdenried Karlsruhe Baby-Boom im Karlsruher Zoo: Drittes Zebra-Fohlen geboren!

Aktuell tut sich einiges bei den Steppen-Zebras im Zoologischen Stadtgarten: Nachdem in den vergangenen zwei Wochen bereits zwei kleine Zebras geboren wurden, melden die Verantwortlichen jetzt Nachwuchs Nummer drei. Am Montag in den frühen Morgenstunden erblickte ein weiteres kleines Zebra das Licht der Welt.