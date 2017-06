26.05.2017 09:50 Ramona Holdenried Karlsruhe Baby-Alarm im Karlsruher Zoo: Nachwuchs bei den Zebras erwartet!

Es tut sich was in der Afrika-Savanne des Zoologischen Stadtgartens in Karlsruhe: Nachdem Nachwuchs bei den Zebras bislang ausgeblieben war, hat es jetzt geklappt. Bereits im Sommer wird es kleine Zebras im Karlsruher Zoo geben.