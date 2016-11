Die Kritik um die Vergabepraxis auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt reißt nicht ab. Die Gfk will in einer Anfrage nun wissen, ob bei den Richtlinien nachgebessert werden muss. Dabei sollte die Frage lauten: Warum kommt die Kritik erst jetzt? Ein Kommentar von Ramona Holdenried.

Es ist ein Drama, das Charles Dickens nicht besser hätte entwerfen können: Einen Monat vor dem Fest der Liebe erteilt die Stadtverwaltung mehreren armen Standbetreibern eine Absage. Nach vielen, vielen Jahren dürfen sie in diesem Jahr nicht mehr auf dem Christkindlesmarkt dabei sein. Die Entrüstung in der Fächerstadt ist groß.

Sonderwürste darf es für niemanden geben

Was in der Debatte über die geschassten Beschicker oft untergeht: Das Marktamt hat das neue Punktesystem nicht aus einer schlechten Laune heraus entwickelt. Auf dem Friedrichsplatz gibt es lediglich Platz für 90 Stände. Was zunächst nach viel klingt, birgt Konfliktpotential. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Beschwerden von Standbetreibern, die keinen Platz auf dem Christkindlesmarkt bekommen hatten. Es musste eine einheitliches und rechtssicheres System her.

Es gibt also einen guten Grund für die neuen Regelungen. Diese gelten folglich für alle und müssen dann auch konsequent eingehalten werden - auch wenn es dann vielleicht jemanden trifft, bei dem man es nicht erwartet hätte. Das ist dann aber nur recht und billig. Wenn bei jeder neuen Richtlinie Sonder-Regelungen für einzelne Betroffene gemacht werden, kann man es mit neuen Regeln von vornherein sein lassen.

Warum kam vorher keine Kritik?

Ob man einem Pizzabäcker Gebert, der immerhin seit 46 Jahren mit auf dem Christkindlesmarkt dabei war, in der Kategorie "Traditionsgeschäft" wenig bis keine Punkte geben muss, darf an dieser Stelle durchaus bezweifelt werden. Einen Vorwurf kann man allerdings nicht gelten lassen: Die neue Regeln wurden nicht im Hinterzimmer getroffen und auch nicht verschwiegen.

Genau dies klingt aber nun bei einer Anfrage der Wählergemeinschaft für Karlsruhe (GfK) durch. Sie werfen der Stadt vor, der Bewertungsprozess sei nicht transparent und objektiv genug gewesen. Hierzu gesagt: Die Entscheidung des Gemeinderats ist seit bald einem halben Jahr öffentlich zugänglich - und zwar für alle Karlsruher Bürger.

Um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, schlägt die GfK zudem nun vor, Tradition bei der Beurteilung künftig stärker zu gewichten und die "Jury" für die Bewertung der Stände besser auszusuchen. Zudem sollen altbewährte Beschicker stärker unterstützt werden.

Wenn das System Fehler hat, so muss doch die Frage erlaubt sein, wie die Richtlinien sowohl den Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, den Hauptausschuss und dann den Gemeinderat - ohne große Diskussion - passieren konnten. Liebe Stadträte, wo waren hier Kritik und Protest gegen vermeintliche Fehler? Die jetzigen Verbesserungsvorschläge kommen schlichtweg ein halbes Jahr zu spät!

Mehr zum Thema:

Jung-Politiker fordern: Der Christkindlesmarkt muss endlich vors Schloss!

Aus auf dem Christkindlesmarkt: Happy End für enttäuschte Pizzabäcker?

Ärger beim Christkindlesmarkt: Endgültiges Aus für Pizza, Langos und Co.?