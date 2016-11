Weihnachtsstadt Karlsruhe: Das sind die Highlights 2016!

Anzeige

In diesem Jahr schmückt sich Karlsruhe mit dem Titel "Best Christmas City" - hier hab man in der Kategorie "Großstadt" selbst Stuttgart aus dem Rennen geworfen, bemerkt Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz nicht ohne Stolz am Donnerstag auf der Pressekonferenz zur Weihnachtsstadt.

Marktplatz: Pyramide leuchtet ab Freitag

Zum Titel gab es ebenfalls ein zweckgebundenes Preisgeld: 6.500 Euro durfte für "einen Sachpreis in Form von hochwertigen Gestaltungselementen", sprich Weihnachtsdekoration, auf den Kopf gehauen werden. Das Stadtmarketing entschied sich für eine leuchtende Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz.

Ab dem 19. November und bis zum 6. Januar leuchtet die mit LED-Leuchten versehene Stahlkonstruktion als "Wahrzeichen der Stadt in Lichtgestalt". "Das Geld stammt nicht aus städtischen Töpfen, das ist mir wichtig zu betonen", so Luczak-Schwarz am Donnerstag. Auf welche weiteren Höhepunkte sich Karlsruher und Besucher in der Adventszeit freuen können, gibt es im folgenden Überblick.

Eislaufen und Eisstockschießen: Stadtwerke Eiszeit

Die 1.200 Quadratmeter große Eislauffläche vor dem Karlsruher Schloss bietet Schlittschuhlaufen, Disco-Abende und Eisstockschießen

Öffnungszeiten: 24. November bis 29. Januar, täglich von 10 bis 21 Uhr

Eisstockschießen: dienstags und sonntags ab 17 Uhr. Die Spielflächen können in diesem Jahr erstmals über das Online-Buchungssystem reserviert werden.

Neben Eislaufkursen kann die Eislauffläche in diesem Jahr ebenfalls online auch für Schulklassen gebucht werden

Fünf Disco-Abende - für die Musik bei den "Eiszeit Beat Nights" sorgen DJs des Krokokellers. Immer donnerstags, von 18 bis 21 Uhr (1., 8., 15. und 22. Dezember sowie am 5. Januar 2017)

Eröffnung am 24. November, ab 18 Uhr mit Akrobatik-Show, Cheerleader und Musik-Feuerwerk

Freie Fahrt: 1 Stunde am Eröffnungsabend sowie am 6. Dezember für alle mit roter Nikolausmütze

Christkindlesmarkt: Waldweihnacht auf dem Friedrichsplatz

Öffnungszeiten: 24. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, donnerstags bis 22 Uhr

täglich um 17 und 19 Uhr: Fliegender Weihnachtsmann alias Hochseilartist Falko Traber

Shuttle-Service zwischen Eiszeit und Christkindlesmarkt: Zwei Pferdekutschen fahren kostenlos an den vier Adventswochenenden von 13 bis 17 Uhr. Start ist am Schlossplatz Karlsruhe, Höhe Erbprinzenstraße

KSC-Hütte: Die Profis schauen immer wieder am Stand für Autogramme und Fotos vorbei

Programm auf der zentralen Bühne gibt es hier (Klicken, um zum PDF-Flyer zu gelangen)

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Durlach

Feuershows, Schaukämpfe und mittelalterliche Musik sowie Handwerk bei der Karlsburg

Öffnungszeiten: 24. November bis 22. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr, donnerstags bis 22 Uhr

Donnerstags: Live-Musik

Freitags und Samstags: Gaukler- und Feuer-Show

Das gesamte Bühnenprogramm gibt es hier (Klicken, um zur Übersicht zu gelangen)

Lange Einkaufsnacht

Am Samstag, 3. Dezember, haben die Geschäfte in der Karlsruher Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet

Eiszeit und Christkindlesmarkt ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet

Kinderland auf dem Kirchplatz St. Stephan

Märchenlandschaft mit sprechenden Märchenszenen und Märchenbaum

Öffnungszeiten: 24. November bis 6. Januar, täglich ab 11 Uhr

Weihnachtskasperle: An den Adventswochenenden (freitags bis sonntags), um 16 Uhr

Karlsruher Christkind: Jeden Adventssonntag, 14 Uhr



