Weihnachts-Shopping in Karlsruhe: Deutsche Bahn öffnet Parkflächen

Weihnachten rückt immer näher. Damit Besucher der Karlsruher Innenstadt und des Christkindlesmarkts Parkmöglichkeiten finden, öffnet die Deutsche Bahn (DB) an Adventssamstagen zum dritten Mal Parkflächen in der Lammstraße für einen guten Zweck.

Zu finden sind die Flächen der DB Immobilien laut Pressemitteilung in der Lammstraße 19. 50 Parkplätze stehen jeweils zwischen 10 und 21.30 Uhr (am Aktionssamstag 3. Dezember bis 24 Uhr) bereit.



Dabei Mitarbeiter von der Deutschen Bahn AG, DB Immobilien laut Pressemitteilung ehrenamtlich die Aufgaben als Parkplatzwächter und Kassierer für die gute Sache. Die Einnahmen werden an den Eisenbahner-Waisenhort gespendet.