vor 2 Stunden Karlsruhe Tierischer Advent: Karlsruhe bekommt ersten Hunde-Weihnachtsmarkt

Mandeln, Tannennadeln und Hundekuchen? Das verspricht der erste Hunde-Weihnachtsmarkt, der am Donnerstag, 15. Dezember, von 16 bis 20 Uhr vor dem Karlsruher Europabad stattfinden soll. Was Vierbeiner und Besitzer erwartet, verraten die Karlsruher Bäder in einer Pressemitteilung.