Die Vergabe der begehrten Plätze auf dem Karlsruher Weihanchtsmarkt war in diesem Jahr sehr umstritten. Während sich die Stadt auf den Beschluss des Gemeinderats berief, sahen sich einige Stand-Beschicker benachteiligt. Im nächsten Jahr soll ein Vermittler helfen, fordern zwei Stadträte.

Gespräche sollen helfen, dass die Situation rund um die Vergabe der Plätze auf dem Weihnachtsmarkt nicht wieder so aus dem Ruder läuft, wie in diesem Jahr. Daher schlägt die die Fraktion "Gemeinsam für Karlsruhe" (GfK) vor, im kommenden Jahr einen Mediator einzubinden. Zu einem Treffen sollen dann die betroffenen Standbetreiber, das Marktamt und jeweils Vertreter er Gruppierungen und Fraktionen des Karlsruher Gemeinderates eingeladen werden.

"Erstes Anliegen ist für uns, wieder ein Miteinander herzustellen und den einzelnen Streitparteien eine Möglichkeiten zu geben, ihre Beziehungen wiederherzustellen. Bei diesem Treffen müssen auch die Kriterien, deren Bewertung, sowie die Probleme die zu diesem Konflikt beigetragen hatten, besprochen werden", so Friedemann Kalmbach und Eduardo Mossuto, Stadträte der GfK-Fraktion, in ihrem offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Mentrup. Zudem solle in diesem Rahmen auch eine eventuelle Änderung der Satzung in ihrer derzeitigen Form für die Stadtvergabe abgewägt werden.