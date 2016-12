Der Karlsruher Christkindlesmarkt soll nach dem Terroranschlag in Berlin zunächst wie geplant weitergehen. Die Stadt gehe im Moment von einer unveränderten Gefährdungslage aus, sagte eine Sprecherin der Stadt am Dienstagmorgen.

Man stehe im Kontakt mit den Landes- und Bundesbehörden. Der Christkindlesmarkt auf dem Friedrichsplatz in der Innenstadt öffnet bis zum 23. Dezember täglich ab 11 Uhr. In Berlin war am Montagabend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Dabei wurden mindestens 12 Menschen getötet und viele verletzt. Die Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus.

Die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe hat das Bundeskriminalamt (BKA) mit den Ermittlungen beauftragt. Die Karlsruher Behörde ist für Straftaten zuständig, die die innere Sicherheit der Bundesrepublik betreffen, insbesondere Terrorismus. Eine Sprecherin der Karlsruher Behörde sagte am Dienstag auf Anfrage, sie könne noch nichts Näheres sagen, auch nicht zur Person des Festgenommenen.

Liebe Nutzer, das Thema ist gerade deutschlandweit im Gespräch. Wir wollen Ihnen die Möglichkeit geben, sich zu dem Vorfall auszutauschen. Allerdings rufen wir Sie dazu auf, aus Respekt vor den Verstorbenen, sachlich zu kommentieren. Sollten die Kommentare zu großen Teilen ausfällig werden, behalten wir uns vor, den Kommentarbereich zu schließen. Bitte halten Sie sich an die Kommentarregeln!