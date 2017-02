vor 40 Minuten Ramona Holdenried Karlsruhe Karlsruher Christkindlesmarkt erobert (teilweise) den Marktplatz zurück

Der vergangene Christkindlesmarkt in Karlsruhe stand unter keinem guten Stern. Die neuen Richtlinien für die Standvergabe sorgten bereits im Vorfeld für Kritik. Die Stadt kündigt nun an, für mehr Transparenz sorgen zu wollen - und den Marktplatz wieder mit in die Planung einzubeziehen.