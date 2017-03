vor 10 Minuten Karlsruhe Karlsruher Christkindlesmarkt: Kunsthandwerkerhütte ist wieder mit dabei!

Das Marktamt der Stadt Karlsruhe organisiert auch in diesem Jahr die Kunsthandwerkerhütte auf dem Christkindlesmarkt. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Der Markt selbst soll in diesem Jahr vom 28. November bis zum 23. Dezember stattfinden.