vor 2 Stunden Corina Bohner Karlsruhe Karlsruher Christkindlesmarkt: Fahrzeug-Blockade und mehr Polizei

In Karlsruhe werden verstärkte Sicherheitsmaßnahmen nach dem Terroranschlag in Berlin ergriffen. Auf dem Christkindlesmarkt am Friedrichsplatz sollen zwei Fahrzeuge als möglicher Aufprallschutz das subjektive Sicherheitsgefühl der Besucher erhöhen. Weiterhin ist die Polizei verstärkt mit Schutzwesten und Maschinenpistolen in der Fächerstadt präsent.