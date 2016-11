In diesem Jahr gab es im Vorfeld des Karlsruher Christkindlesmarkt gewaltig Ärger. 90 Stände sind in diesem Jahr mit dabei - zehn bisher bekannte Stände werden hingegen fehlen. Die Junge Union (JU)Karlsruhe-Stadt fordert nun, dass der Markt wieder zurück auf den Schlossplatz verlegt werden müsse.

Als Grund für die Forderung nennt die Junge Union unter anderem den Streit mit langjährigen Standbesitzern, die in diesem Jahr vom Karlsruher Christkindlesmarkt ausgeschlossen wurden. Möglich wurde dies durch neue Richtlinien, welche die aufgrund von Beschwerden und den begrenzten Kapazitäten erlassen hatte. Die Unstimmigkeiten im Vorfeld des Christkindlesmarkt zeigen aus Sicht der Jungen Union, "dass Karlsruhe einen größeren, zusammenhängen Weihnachtsmarkt benötigt".

"Wenn auf einer großen, einheitlichen Fläche ein belebter Christkindlesmarkt vor dem Karlsruher Barockschloss entsteht, dann kann es auch keinen Unterschied mehr machen, ob ein Stand mit echtem Tannengrün oder Plastikgirlanden geschmückt ist. Deshalb muss der Christkindlesmarkt endlich auf den Schlossplatz verlegt werden", erklärt Frederik Hübl, Kreisvorsitzender der JU.

Dass Veranstaltungen der Stadt vor dem Schloss grundsätzlich möglich seien und sie eine wunderbare Atmosphäre hätten, zeige auch in diesem Jahr die Stadtwerke Eiszeit, so die JU weiter. "Mit genügend politischem Willen wird sich auch für den Christkindlesmarkt vor dem Schloss eine Einigung mit dem Land finden lassen", heißt es abschließend in ihrer Pressemitteilung.