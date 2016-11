Stimmungsvoll mit historischen Straßenbahnen aus den 1920er- bis 1940er-Jahren können die Besucher des Karlsruher Christkindlesmarkts auch in diesem Jahr wieder vom Hauptbahnhof ins Zentrum der Fächerstadt gelangen.

Möglich wird die Tour mit der historischen Straßenbahn durch die vom Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV) in Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) an den vier Adventssonntagen (27. November sowie 4., 11. und 18. Dezember) eingerichtete Adventsringlinie. Auf ihr sind die liebevoll restaurierten Museumstriebwagen von 13 Uhr bis gegen 19 Uhr im 15-Minuten-Takt unterwegs.

Gefahren wird vom Karlsruher Hauptbahnhof aus im Uhrzeigersinn über die Karlstraße zum Europaplatz und weiter durch die Kaiserstraße zum Kronenplatz und von dort retour durch die Fritz-Erler-Straße und die Rüppurrer Straße zum Hauptbahnhof. Der Karlsruher Christkindlesmarkt auf dem Friedrichsplatz ist ab der Haltestelle Herrenstraße zu Fuß in wenigen Schritten erreichbar.

Aus betrieblichen Gründen werden die Haltestellen Karlstor und Poststraße nicht bedient. Am Kronenplatz kann nur an der Haltestelle in der Kaiserstraße ein- und ausgestiegen werden. Wegen der unterschiedlichen Bahnsteighöhe halten die Museumstriebwagen am Kolpingplatz und an der Werderstraße im vorderen Bereich der Haltestelle, an der Mathystraße und an der Herrenstraße sowie am Rüppurrer Tor im hinteren Haltestellenbereich. Dort befinden sich jeweils die für die historischen Straßenbahnen geeigneten niedrigeren Bahnsteigabschnitte.

Auf der Adventsringlinie gilt der reguläre Tarif des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV). Fahrkarten sind, wie zu früheren Zeiten üblich, auch bei den Schaffnerinnen und Schaffnern an Bord erhältlich. Der Fahrplan ist im Internet (Externer Link) bereitgestellt.