vor 54 Minuten Karlsruhe Größere Eiszeit, mehr Stände: Weihnachtsstadt erstrahlt in neuem Licht

Noch sind es rund drei Monate hin, die Planungen laufen allerdings schon: Die Karlsruher Weihnachtsstadt soll auch dieses Jahr ein Highlight für die ganze Region werden. Vor dem Startschuss am 28. November haben die Verantwortlichen so manche Änderung am Konzept vorgenommen.