Mit Heiligabend schließen die meisten Weihnachtsmärkte ihre Buden. Doch muss damit auch tatsächlich von wohlschmeckendem Glühwein Abschied genommen werden? Wir gingen auf die Suche und können Entwarnung geben, denn folgende Weihnachtsmärkte haben auch noch nach den Feiertagen geöffnet.

Er begleitet uns alljährlich durch die Zeit bis Weihnachten, hält die frierenden Hände warm und bringt trotz eisigen Temperaturen die Stimmung zum Kochen: der Glühwein. Leider schließen die Weihnachtsmärkte in der Region oft mit dem Beginn von Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen.

Das ist aber noch kein Grund die Tasse hängen zu lassen! Auch wenn der Karlsruher Christkindlesmarkt am 23. Dezember, pünktlich um 21 Uhr, seine Pforten geschlossen hat, verschwindet der Glühwein noch nicht ganz aus der Fächerstadt: Der "kleine Weihnachtsmarkt", nämlich das Kinderland auf dem Kirchplatz St. Stephan hat noch bis zum 6. Januar, täglich ab 11 Uhr geöffnet. Auch auf dem Turmberg gibt es noch leckeren Glühwein! Starkoch Sören Anders lädt noch täglich bis zum 30. Dezember zum "Weihnachtszauber No 2" auf den kleinsten und höchsten Weihnachtsmarkt in Karlsruhe ein.

Und es gibt noch weitere Weihnachtsmärkte in der Region, die auch noch einige Tage nach Weihnachten Glühwein ausschenken. In Ettlingen lässt sich beispielsweise der Glühwein bis nach den Weihnachtsfeiertagen genießen. Der Ettlinger Sternelsmarkt hat nämlich bis zum 28. Dezember geöffnet.

Auch in Baden-Baden bleibt die weihnachtliche Stimmung noch ein wenig länger erhalten. Die Buden auf dem traditionellen Christkindlesmarkt in der Kur- und Bäderstadt haben bis einschließlich dem 30. Dezember offen. Bis ins Jahr 2017 hat der Weihnachtsmarkt in Speyer geöffnet. Nicht ohne Grund trägt dieser Weihnachtsmarkt auch den Namen Neujahrsmarkt, denn er lädt seine Besucher bis zum 8. Januar ein.

Auf nach Frankreich

Zu einem der ältesten Weihnachtsmärkten in Europa zählt der Straßburger Weihnachtsmarkt. Bereits 1570 wurde der Weihnachtsmarkt in Straßburg zum ersten Mal ausgerichtet. Vor dem Straßburger Münster in historischer Kulisse, gibt es bis zum 31. Dezember Glühwein en masse.

Auch im Elsass kann nach Weihnachten noch Glühwein geschlürft werden. So heißt der Weihnachtsmarkt in Obernei die Besucher ebenfalls bis zum letzten Tag im Jahr 2016 willkommen. Die Fahrt ins Elsass lohnt sich, denn auch der Hagenauer Weihnachtsmarkt schließt seine Buden auch erst nach Weihnachten, nämlich am 29. Dezember.