Am heutigen Donnerstag, 24. November, startet Karlsruhe in die Weihnachtszeit. Auf der Eislauffläche vor dem Schloss erwartet die Besucher eine große Eröffnungsshow mit Feuerwerk. Anschließend können die Besucher eine Stunde umsonst Schlittschuhlaufen.

Am Donnerstag, 24. November, findet die offizielle Eröffnung der Lichtpyramide auf dem Marktplatz statt. Bürgermeisterin Gabriele Luczak-Schwarz nimmt die Lichtskulptur, die von der Gewinnerprämie des Wettbewerbs "Best Christmas City" finanziert wurde (ka-news berichtete), in Betrieb und bringt den Marktplatz zum Leuchten. Im Anschluss führt der Gang zur Eröffnung der "Stadtwerke Eiszeit" auf dem Schlossplatz.

Dort wird um 18 Uhr Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup die Eisbahn eröffnen - bis zum 29. Januar kann über das Eis gekuft oder der Eisstock geschwungen werden. Begleitet wird die Eröffnung mit einer großen Live-Show: Die Golden Paws Cheerleader aus Karlsruhe und Eislaufstars aus dem Europa-Park bieten Akrobatik und Tanz sowie einem großen Feuewerk.

