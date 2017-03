vor 1 Stunde Karlsruhe Christkindlesmarkt 2017: Bewerbungsverfahren für Stände gestartet

Nachdem der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14. März die Zulassungsrichtlinien für den Karlsruher Christkindlesmarkt beschlossen hat, kann nun die Bewerbungsphase starten. Das erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.