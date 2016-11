Noch vor der offiziellen Eröffnung am Donnerstag sorgt der Karlsruher Christkindlesmarkt in diesem Jahr für Aufsehen - allerdings nicht im positiven Sinne: Mehrere Stände, die seit vielen Jahren mit dabei waren, fehlen dieses Mal auf dem Friedrichsplatz. Zumindest die Pizzabäckerei Gebert hat nun eine Alternative gefunden.

Es war ein Schock für seine Fans und für seine Familie: Die gleichnamige Pizzabäckerei von Rolf Gebert hat in diesem Jahr keinen Platz auf dem Karlsruher Christkindlesmarkt bekommen. Seit mehr als 40 Jahren verkaufen die Pizzabäcker ihre Ware auf dem Weihnachtsmarkt. Nun hat die Stadt aufgrund von Platzmangel und Beschwerden in der Vergangenheit neue Richtlinien festgelegt - und dem Pizzastand eine Absage erteilt.

Sowohl das Verwaltungsgericht in Karlsruhe als auch der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hatten die Entscheidung des Marktamts bestätigt. Für Pizzabäcker Rolf Gebert und seinen Mitbetreiber Patrick Neigert hat sich nun aber ein Ausweichplatz gefunden: Die Pizzabäckerei darf ihren Stand vor dem Lokal "Alte Bank" in der Herrenstraße aufstellen.

Dort betreibt das Lokal jedes Jahr einen kleinen eigenen Weihnachtsmarkt, wie Mitbetreiber Harry Dietrich im Gespräch mit ka-news erklärt. Pizzabäcker Neigert hatte sich nach dem Aus auf dem Christkindlesmarkt an den Gastronomen gewandt. "Wir hatten hier noch einen Platz und ich wollte gerne helfen", so Dietrich.

Zusammen mit fünf anderen Buden wird nun die Pizzabäckerei Gebert ab Donnerstag bei der Stephankirche seine Waren anbieten. Andere glücklose Bewerber wie die Familie Eichel mit ihrem Langos- und die Familie Wagner mit ihrem Flammkuchenstand können aber nicht auf ähnliches Glück hoffen: "Wir haben dort keine weitere Fläche zur Verfügung", so Dietrich.