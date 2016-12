Rund zwei Wochen vor Weihnachten zeigt sich der Dezember von seiner kühlen Seite. Temperaturen um den Gefrierpunkt und vereiste Scheiben gehören auch in Karlsruhe schon lange dazu. Und wie stehen die Chancen auf Schnee?

Wirklich oft kommt die Fächerstadt in den Feiertagen nicht in den Genuss von Schneeflocken. "Durchschnittlich liegt in Karlsruhe nur einmal in zehn Jahren Weihnachten eine geschlossene Schneedecke", weiß Bernhard Mühr, Meteorologe am Institut für Meteorologie und Klimaforschung (IMK), Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Seit 2010 keine weiße Weihnacht mehr in Karlsruhe

Das letzte Mal kam Karlsruhe 2010 in den Genuss von Weihnacht. Und wie sieht es in diesem Jahr aus? "Zwar sind es noch gut zwei Wochen bis zum Fest in diesem Jahr und Prognosen, die über einen Zeitraum von 7 Tagen hinausgehen sind auch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet", so der Wetterexperte. Aber dennoch: "Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen den aktuellen Vorhersagen zufolge schlecht."

Zwar werde es im Laufe der Woche wieder kälter, aber Hochdruckeinfluss lasse keine nennenswerten Niederschläge zu. "Und in der Weihnachtswoche könnte sich sogar richtig milde Luft aus Westen oder Südwesten bei uns durchsetzen", verrät Mühr.

Damit ist Karlsruhe aber nicht allein. "Insgesamt sind während der kommenden zwei Wochen kaum Niederschläge zu erwarten, so dass selbst die Hochlagen des Schwarzwaldes oder der Nordalpen mit keinem Schneezuwachs rechnen können", so der Meteorologe abschließend.

