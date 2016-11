Shopping für Weihnachten: So kommen Sie kostenlos in die Innenstadt

Die Karlsruher Innenstadt ist bei Autofahrern berüchtigt für ihr hohes Verkehrsaufkommen. Aus diesem Grund gibt es für die Weihnachts-Einkäufer wieder ein spezielles Angebot: Mit dem Auto auf dem Messplatz parken und dann gratis mit der Bahn in die Stadt fahren.

Wer nicht von vornherein auf den Umweltverbund - zu Fuß, per Rad oder mit Bus und Bahn setzt, der kann die "letzten Meter" mit dem ÖPNV zurücklegen. Dafür wirbt die Stadt in einer Pressemeldung. So gibt es rund um Karlsruhe rund 2.000 Park&Ride-Plätze. Von dort aus bringen Bahnen die Weihnachtsbummler in die Innenstadt.

Ohne eine Parkuhr kann man zudem an den Adventssamstagen auf dem Messplatz parken. Als Service bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe ab hier einen kostenlosen Zubringerdienst in die City an. Er verteilt auf dem Messplatz den Flyer, der als Adventsfahrkarte am 3., 10. und 17. Dezember ab 10 Uhr für bis fünf Personen zur kostenlosen Fahrt ab Tullastraße in die City und zurück berechtigt.

Alle Park&Ride-Plätze in der Region finden sich hier (Link auf eine externe Seite).