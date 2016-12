Karlsruhe nimmt Anteil am Anschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. Ab Mittwoch wird ein Kondolenzbuch ausliegen, zudem wird es am Abend eine Mahnwache auf dem Platz der Grundrechte geben. Bereits am Dienstag zeigen die Beschicker symbolisch ihre Anteilnahme, so die Stadt.

Angesichts des brutalen Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am Montagabend spricht Oberbürgermeister Frank Mentrup im Namen der Stadt wie auch persönlich den Angehörigen der Opfer und den Bürgern Berlins "unsere zutiefst empfundene Anteilnahme und unser Mitgefühl aus".

Der menschenverachtende Angriff sei "nicht nur ein Angriff auf das Leben unschuldiger Menschen, sondern vermutlich auch ein Angriff gegen uns alle – gegen unsere Gesellschaft und die Werte, die wir teilen", schreibt der OB an den Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt, Michael Müller.

Solidarität zeigen

Die Bürger von Karlsruhe seien "entsetzt über die Gewaltbereitschaft und verurteilen diesen blindwütigen Akt der Gewalt aufs Schärfste" kündigt Mentrup für den morgigen Mittwoch als symbolisches Handeln im Geiste der Solidarität eine Mahnwache in Karlsruhe an, bei der sich die Bürger versammeln, "um ein Zeichen zu setzen und Zusammenhalt zu demonstrieren".

Die Gedanken der Karlsruher seien bei den Angehörigen aller Opfer, bei den Verletzten und bei allen Menschen, die von der grausamen Tat betroffen sind. Mentrup: "Wir werden uns dieser sinnlosen Gewalt vereint entgegenstellen".

Mahnwache auf dem Platz der Grundrechte

"Zum Gedenken an die Opfer des feigen, menschenverachtenden Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ruft Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup zu einer Mahnwache am morgigen Mittwoch, 21. Dezember, beim Platz der Grundrechte auf", teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Die Gedenkveranstaltung wird kurz nach 20 Uhr mit einem stadtweiten Glockengeläut der christlichen Kirchen eröffnet. Gegen 20.15 Uhr wird das Stadtoberhaupt sprechen. Der Betrieb auf der Schlittschuhbahn wird aus diesem Grunde morgen bereits um 20 Uhr eingestellt.

Weihnachtsmarkt schließt früher

Die Beschicker des Christkindlesmarktes auf dem Friedrichsplatz und des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes an der Karlsburg werden ihre Stände bereits um 19.45 Uhr schließen, um sich der Gedenkveranstaltung anschließen zu können. Bereits am heutigen Dienstag werden die Beschicker zum Gedenken an die Opfer um 20 Uhr ihre Weihnachtsbeleuchtung für einige Minuten löschen.

"Ihrer Anteilnahme und Verbundenheit mit den Opfern und ihren Angehörigen können die Karlsruhern bereits davor im Foyer des Rathauses am Marktplatz Ausdruck verleihen", beschreibt die Stadt weiter. Um 10 Uhr am Mittwochvormittag wird sich OB Mentrup mit den Bürgermeistern in das dort ausliegende Kondolenzbuch eintragen. Von da an ist das Kondolenzbuch zu den Öffnungszeiten des Rathauses für alle Bürger zugänglich.

