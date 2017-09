Wer am 20. und 21. September auf den Turmberg möchte, muss auf den Dienst der Turmbergbahn verzichten. Diese wird an diesen Tag repariert und gewartet.

Bei der Turmbergbahn in Durlach findet am kommenden Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21. September, kein Fahrbetrieb statt. An diesen zwei Tagen führen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe an der Freizeitbahn Reparaturarbeiten durch und tauschen dabei auch Verschleißteile aus.

Die Turmbergbahn ist die älteste Standseilbahn Deutschlands, die noch in Betrieb ist. Seit 1888 erschließt sie für Spaziergänger und Wanderer das Ausflugsgebiet rund um den 256 Meter hohen Turmberg. Von dort kann man einen herrlichen Ausblick über die Karlsruhe und die Rheinebene genießen. Bis zur gründlichen Modernisierung 1965/66 wurde die Turmbergbahn mit Wasserballast betrieben, heute fährt sie mit elektrischem Antrieb.