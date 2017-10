Tunnel-Panne in Rastatt: Bahn verzichtet auf Ticketpreis-Erhöhung

Die Deutsche Bahn macht bei ihrer Preiserhöhung für den Fernverkehr im Dezember eine Ausnahme: Für die "meistgenutzten Strecken", die über den Abschnitt Karlsruhe-Basel führen, werden die Preise nicht angehoben, wie Bahn-Fernverkehrschefin Birgit Bohle am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin sagte.

So kostet ein Fahrschein zweiter Klasse für die Strecke Karlsruhe-Basel auch nach dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember wie bisher 50 Euro. Das sei der "Tribut" an die siebenwöchige Sperrung der Bahnstrecke bei Rastatt nach einem Unfall beim Bau eines Tunnels.