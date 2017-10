vor 25 Minuten Berlin Kritik nach Tunnelpanne: Verkehrsclub fordert verstärkte Investitionen

Am Montag, 2. Oktober, wurde die Rheintalbahn nach sieben Wochen Sperrung wieder eröffnet. Der ökologische Verkehrsclub VCD fordert die neue Bundesregierung nun dazu auf, Pannen wie in Rastatt vorzubeugen und in das Schienennetz zu investieren. Dies teilte der VCD Bundesverband in einer Pressemeldung mit.