vor 17 Stunden Rastatt Bau-Panne in Rastatt: Baugrube für Betonplatte am Tunnel fast fertig

Die Vorbereitungen zum Bau einer Stahlbetonplatte über dem kaputten Tunnel der Rheintalbahn in Rastatt sind weitgehend abgeschlossen. Die Arbeiten an der Baugrube sollten am Dienstag beendet werden, teilte die Deutsche Bahn (DB) in Frankfurt mit.