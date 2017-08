Trotz der Unterbrechung des Bahnverkehrs zwischen Rastatt und Baden-Baden hat der ADAC bisher keine dichten Autobahnen im Südwesten festgestellt.

Diese seien derzeit weitestgehend staufrei, sagte eine Sprecherin des Automobilclubs am Donnerstag. Eine mögliche Erklärung sei, dass weniger Menschen in der Ferienzeit mit dem Auto fahren. Der ADAC vermutet zudem, Pendler und Bahnreisende hätten sich auf den Schienenersatzverkehr zwischen Rastatt und Baden-Baden eingestellt. Der Bahnverkehr steht dort seit Samstag still, weil sich Gleise wegen eines Erdrutsches in einer Tunnelbaustelle verbogen haben.

ADAC Baden-Württemberg