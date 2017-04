vor 30 Minuten Karlsruhe Vorfahrt missachtet: 26.000 Euro Schaden bei Tram-Unfall in Durlach

Am Sonntagmorgen sind eine Straßenbahn und ein Auto in Durlach in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Der Autofahrer habe nach Informationen der Polizei die Vorfahrt der Bahn missachtet.

Einen Sachschaden in Höhe von zirka 26.000 Euro hat ein 41-jähriger VW-Caddy-Fahrer am Sonntag um 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall angerichtet. Er wollte von der Kelterstraße in die Pfinztalstraße einbiegen und missachtete die Vorfahrt der in Richtung Stadtmitte Durlach fahrenden Straßenbahn. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.