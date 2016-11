Vermutlich von Handy abgelenkt: Frau von Bahn an der Yorkstraße erfasst

Am Dienstagmittag wurde an der Yorkstraße eine Frau von einer Bahn erfasst. Das teilt die Polizei auf Nachfrage von ka-news.de mit. Die Unfallstelle ist aber mittlerweile schon wieder geräumt, sodass die Bahnen wieder auf dem gewohnten Weg fahren können.

An der Haltestelle Yorkstraße in der Karlsruher Weststadt ist es am Dienstagmittag zu einem Unfall zwischen einer Person und einer Straßenbahn gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei soll die betroffene Frau wohl durch ihr Handy abgelenkt worden sein und dann von einer Bahn erfasst worden. Dabei geriet sie allerdings nicht unter die Bahn, wie die Polizei berichtet.

Die Linien 2, 6, S11/S11, S2, S5 und S52 mussten kurzzeitig eine Umleitung fahren. Da die Strecke aber mittlerweile wieder freigegeben ist, sind alle Linien wieder auf dem regulären Fahrtweg unterwegs. "Es kann aber noch zu Verspätungen und Zugausfällen kommen", so ein Pressesprecher im Gespräch mit ka-news.

Weitere Informationen folgen.