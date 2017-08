Verkehrsunfall in der Haid-und-Neu-Straße: Bahnen fahren Umleitung

Im Karlsruher Osten kam es zu einem Verkehrsunfall, der den Betrieb der Bahnen behindert. Betroffen sind die Linien 4, 5 und S2.

Gegen 12 Uhr kam es in der Haid-und-Neu-Straße in Richtung Stadtmitte zu einem Unfall. Die Linien 4, 5 und S2 werden umgeleitet bzw. sind derzeit behindert. Wie die Verkehrsbetriebe mitteilen, enden die Linien 4 und 5 an der Tullastraße. Die Linie S2 mit dem Ziel "Spöck" fährt auf die Unfallstelle auf. Ein SEV zwischen Hauptfriedhof und Europäische Schule ist eingerichtet.

Die Strecke soll voraussichtlich um 13 Uhr wieder frei sein.