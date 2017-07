Wie die Polizei berichtet, sind Samstagnacht um 23.21 Uhr in der Kaiserallee ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Nach ersten Ermittlungen der Beamten der Verkehrsunfallaufnahme Karlsruhe übersah eine 29 Jahre alte Polo-Fahrerin beim Abbiegen eine rote Ampel.

Daraufhin kollidierte ihr Wagen mit einer hinten heranfahrenden Straßenbahn. "Glücklicherweise blieben die Fahrgäste in der Bahn sowie die 29-Jährige bei dem Zusammenstoß unverletzt", so die Polizei in ihrem Pressebericht. Am Auto und an der Straßenbahn entstand ein Schaden von zirka 15.000 Euro.