Unfall in der Ebertstraße: Bahnen fahren Umleitung

In der Ebertstraße, im Bereich der Kreuzung zur Karlstraße, hat es vor wenigen Minuten einen Verkehrsunfall gegeben. Eine Bahn hat seitlich ein Auto im Schienenbereich erfasst.

Am Donnerstagmittag kam es zu einem Unfall zwischen einer Bahn der Linie 2 und einem Auto. Nach ersten Informationen der Polizei erlitt bei dem Zusammenstoß eine Frau einen Schock. Derzeit ist der Bahnverkehr in diesem Bereich eingeschränkt. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) geben an, dass die Linie 2 voraussichtlich bis 13.15 Uhr eine Umleitung fährt.

Bahn erfasst Auto in Karlsruhe Alle Bilder

Aktualisierung, 14 Uhr:

Die Umleitung wurde bereits wieder aufgehoben.