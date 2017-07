vor 56 Minuten Karlsruhe Unfall in Durlach: Auto kollidiert mit Straßenbahn

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Unfall in der Hubstraße. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Autofahrer an einem Bahnübergang ein Rotlicht missachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn.