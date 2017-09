vor 2 Stunden Melanie Hofheinz Karlsruhe Unfall in Baumeisterstraße: Auto kracht in Straßenbahn

In der Baumeisterstraße ist es am Samstag gegen 13 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn der Linie 5 gekommen. Die Bahn war in Richtung Rheinhafen unterwegs. Nach ersten Angaben soll die Sperrung noch 30 Minuten andauern.