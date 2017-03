vor 1 Stunde Karlsruhe Unfall am Oststadt-Kreisel: Auto von Bahn mitgeschleift und eingeklemmt

Wie die Karlsruher Polizei auf Anfrage von ka-news bestätigt, kam es am Samstag um 18.40 Uhr zu einem Unfall am Oststadtkreisel an der Ludwig-Erhard-Allee. Ein Autofahrer hatte ein Rotlicht nicht beachtet und wurde von einer Bahn erfasst.