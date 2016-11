Unfall am Kronenplatz: Straßenbahnen fahren Umleitung

Anzeige

Am Donnerstagmittag ist es im Haltestellenbereich am Kronenplatz, in der Fritz-Erler-Straße zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einer Person gekommen. Über die Schwere der Verletzungen und den Unfallhergang sei bislang nichts bekannt, so die Polizei auf Nachfrage. Derzeit würde die Person im Rettungswagen behandelt.

Ein Pressesprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) teilte mit, dass voraussichtlich ab 15 Uhr der Straßenbahnverkehr an dieser Stelle wieder ins Rollen kommt. Die Linien 2, 5, S1, S11, S4, S41 Süd und S51 fahren in dieser Zeit eine Umleitung über die Südostbahn und die Kaiserstraße.

Weitere Informationen folgen.