Aktualisierung, 9.15 Uhr

Mittlerweile geben die KVV weitere Details zu den Umleitungen bekannt. Die Züge der Linie S4 in Richtung Bretten und Heilbronn beginnen statt am Albtalbahnhof bereits an der Tullastraße, dort enden die Züge auch. Die Verbindungen der Linien S4 und S41 von und in Richtung Rastatt verkehren ab Karlsruher Hauptbahnhof. Gleiches gilt für die Züge der Linien S51 und S52 von und nach Germersheim.

Die Linie 2 wird von der Lassallestraße, über Yorckstraße über den Europaplatz, Marktplatz nach Wolfartsweier umgeleitet. Die Linie 3 fährt von der Nordstadt über das Mühlburger Tor, Mathystraße, Weinbrennerplatz, Schillerstraße zum Mühlburger Tor und zurück in die Nordstadt.

Von der Waldstadt kommend fährt die Linie 4 über den Europaplatz zur Mathystraße, Lessingstraße und endet an der Europahalle. Die Linien S1 und S11 fahren von Hochstetten kommend über die Yorkstraße, Kronenplatz und Hauptfriedhof zur Tullastraße. Von dort fahren sie zurück zum Durlacher Tor und nach Hochstetten.

Zwischen Rüppurer Straße, Karlstraße und Brauerstraße wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.Entgegen erster Meldungen, dass die Störung gegen 10.30 Uhr beendet sein soll, heißt es nun, dass sie Sperrung auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch 13 Uhr, andauern wird.

Ursprungsmeldung, 8.30 Uhr

Ein Unfall sorgt am Montagmorgen für Behinderungen im Auto- und Bahnverkehr. Nach ersten Informationen der Polizei soll eine Bahn, die in Richtung Albtalbahnhof unterwegs war, aus den Gleisen gesprungen und mit einer Bahn in Richtung Ebertstraße zusammengeprallt sein.

Verletzte soll es nicht geben. Doch die Kreuzung Ebert- und Schwarzwaldstraße ist derzeit teilweise gesperrt. Wie der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) zudem mitteilen, werden die Linien 2, 3, 4, S1, S11, S4, S41 und S51 umgeleitet. Züge der Linien S41 von und in Richtung Rastatt sowie Züge der Linie S51/52 aus und in Richtung Germersheim verkehren ab Karlsruhe Hauptbahnhof. Derzeit wird mit einem Störungsende gegen 10.30 Uhr gerechnet.

