vor 22 Minuten Karlsruhe Straßenbahn contra Lastwagen am Entenfang: 10 Verletzte, Lkw-Fahrer eingeklemmt

Am Entenfang sind am Freitagmorgen ein Lastwagen und eine Straßenbahn zusammengeprallt. Die Polizei berichtet in einer ersten Meldung davon, dass der Lkw-Fahrer eingeklemmt sein soll.