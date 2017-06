Erneut ist es in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn gekommen: Wie die Polizei mitteilt, sind ein Motorrad und eine Bahn am Montagabend an der Kreuzung Herrenalber Straße/Allemdstraße kollidiert. Offenbar hatte der Motorradfahrer ein Rotlicht übersehen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei befuhr der Zweiradfahrer gegen 20.55 Uhr die Herrenalber in südlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Blattstraße wollte der 46-Jährige nach rechts in Richtung Allmendstraße abbiegen. "Da die dortige Ampel Rot zeigte, hielt er auf dem Rechtsabbiegerstreifen an", meldet die Karlsruher Polizei in ihrer Pressemitteilung.

Nachdem die Ampel für den Geradeausverkehr auf Grün umschaltete, fuhr der Motorradfahrer an, ohne auf das für ihn geltende Rotlicht für Rechtsabbieger zu achten, heißt es im Pressebericht weiter. Beim Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß mit einer ebenfalls in südlicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Hierbei erlitt der 46-Jährige leichte Verletzungen. An der Straßenbahn sowie dem Motorrad entstand ein Sachschaden von jeweils zirka 1.000 Euro.