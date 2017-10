An der Kreuzung Wilhelm-Leuschner-Straße/Hermann-Müller-Würtz-Straße im Karlsruher Stadtteil Oberreut ist es am heutigen Montag zu einem Unfall gekommen. Eine 49-jährige Autofahrerin hatte dort offenbar eine rote Ampel missachtet. Ihr Fahrzeug stieß mit einer Straßenbahn zusammen.

"An der Kreuzung befindet sich ein Bahnübergang, an welchem sie auch das Andreaskreuz missachtete und in die Kreuzung einbog," schilder die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit der in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn.

Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Gesamthöhe von 5.000 Euro. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. "Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs an die Staatsanwaltschaft Karlsruhe", so die Beamten abschließend.