vor 1 Stunde Stutensee Radler stürzt aufs Gleis: Bahn-Ausfälle nach Unfall in Blankenloch

Gegen 12.30 Uhr ist es in Blankenloch an der Haltestelle nahe der Kirche zu einem Unfall gekommen, an dem eine Straßenbahn und ein Radfahrer beteiligt waren. Es kommt zu Verspätungen und Fahrtausfällen.